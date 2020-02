Időjárás

Viharos esőzés és orkán erejű szél Ausztráliában

Nem csak Európában, Ausztráliában is a viharos esőzés és orkán erejű szél okozott fennakadásokat.



Az ítéletidő több helyen áradásokhoz vezetett Új-Dél-Walesben. Az Ausztrália délkeleti részén található állam egyes térségeiben 24 óra alatt 250 milliméter csapadék hullott, sok településen víz alá kerültek az utcák, számolt be az ABC ausztrál tévécsatorna.



Sydney négy elővárosában ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt. Ausztrál áramszolgáltatók információi szerint több mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül Új-Dél-Walesben. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.



A heves esőzés azonban sikeresen eloltott néhány bozóttüzet, amely már hónapok óta pusztított a térségben. Köztük volt az úgynevezett Currowan-tűz, amely 500 ezer hektárnyi területet és legalább 300 házat perzselt fel a Sydneytől 200 kilométerre délre található shoalhaveni régióban. Helyi idő szerint vasárnap este azonban még mindig 38 bozóttűz égett Új-Dél-Walesben.



A tüzes időszak még hónapokig tarthat, főleg Dél-Ausztráliában, ahol a helyi kutatók szerint a tüzek még rosszabbra fordulnak majd. Az elmúlt években a legpusztítóbb tüzek január végén és februárban voltak, az idei akár áprilisig is csúszhat.



Eközben a Damien trópusi ciklon, amely szombat este érte el Nyugat-Ausztrália partjait, hármasról egyes erősségűre csökkent az ország belseje felé haladva. A vihar esőt és óránkénti 205 kilométeres széllökéseket hozott magával. A Damien volt a legjelentősebb ciklon a térségben 1989 óta.