Időjárás

Hidat és egy kisvárost is elsodort az árvíz Oregonban - videó

Hatalmas áradás sújtja az Egyesült Államok nyugati részén fekvő Oregon államot.



Az Umatilla folyó kiáradt, összedöntött egy hidat, illetve elöntött többek között egy autópályát is, a közeli rezervátumból evakuálni kellett az őslakosokat, számolt be róla a Dehir.hu.



Pendleton városa tulajdonképpen víz alá került. Sokan voltak az árvíz fogságában, helikopterrel mentették ki őket.



Az Egyesült Államok keleti részében eközben szélvihar pusztított. A Maryland állambeli New Windsorban fákat döntött ki, és háztetőket rongált meg a szél.