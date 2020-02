Időjárás

A Nyugat-Balkánon is gondokat okozott a vihar

Több mint százezren maradtak áram nélkül Koszovóban kedd este a heves esőzés és az erős szélvihar miatt. 2020.02.05 12:48 MTI

A mintegy óránkénti 80 kilométeres erősségű szél több meghibásodást is okozott, vezetékek szakadtak le, villanyoszlopok dőltek ki, ezért a javítási munkálatok hosszabb időt vesznek igénybe - közölte a koszovói áramszolgáltató szerdán.



A viharos szél Szerbiában is károkat okozott. A magyar határ menti térségben tetőket rongált meg és fákat döntött ki a szél.



A hirtelen lehűlés havat is hoz magával - közölte a szerbiai meteorológiai szolgálat. A várakozások szerint Közép- és Dél-Szerbiában húsz centiméteres hótakaróra lehet számítani, ezért az autósokat óvatosságra intették.



A havas és a jeges utak Bosznia-Hercegovinában fennakadásokat okoznak a közlekedésben. Az autósokat - főként a hegyi utakon közlekedőket - óvatosságra intették a jegesedés miatt.



A rossz időjárási viszonyok miatt Montenegróban a legmagasabb szintű figyelmeztetést adták ki.