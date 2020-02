Időjárás

Megérkezett a szélvihar

Megérkezett a hidegfront, vele együtt a szélvihar is. Északnyugaton a legerősebb széllökések meghaladják a 80 km/h-t, de Sopronban 114 km/h-s, Bakonyszombathelyen 100 km/h-s széllökést is mért az Időkép, a szlovák fővárosban pedig a legerősebb széllökés elérte a 118 km/h-t is.