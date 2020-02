Időjárás

Országszerte viharos szélre figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez hétfőn eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: kedd reggel eleinte a délnyugati, nyugati szél erősödik meg. Délelőtt a gyorsan északnyugatira forduló szél eleinte a Dunántúlon fokozódik viharossá, majd este északkeleten is viharos szél fog fújni. A legerősebb lökések általában 70-95 kilométer/óra között várhatók, azonban a hegyvidéki részeken, valamint "az északnyugati szélre érzékeny" részeken 100-120 kilométer/óra közötti lökések is lehetnek (északkeleten a Bodrogköz lesz ilyen térség).



Keddre az erős szél miatt a fővárosra, Pest, Borsod-Abaúj-Zemplén, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Komárom-Esztergom, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Veszprém megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Délelőtt, a front betörésével egy időben a Dunántúlon (esetleg a középső országrészben) néhol zivatarok is kialakulhatnak. A kevésbé szeles délnyugati tájakon zivatarok környezetében is lehet rövid, 80-100 kilométer/órás szélroham. A zivatarveszély miatt Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Fejér, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyére adtak ki elsőfokú figyelmeztetést.



A várható sok eső miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére adtak ki szintén elsőfokú figyelmeztetést, de sokfelé lehet nagyobb mennyiségű csapadékra számítani. A Tata-Szeged vonaltól északkeletre 10 milliméternyinél több eső várható, északkeleten (Észak-Alföld, Északi-középhegység keleti része) a 20 millimétert is meghaladhatja a 24 óra alatt leeső csapadék. Kedd délután a Zemplénben, a Mátrában és a Bükkben (valamint a Bakonyban és a budai hegyekben is) az eső átvált havas esőbe, hóba. Ott az esti órákban pár centiméter vizes, tapadó hó eshet.



Az előrejelzés szerint a hőmérséklet hajnalban plusz 3 és 8 Celsius-fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 13 fok között valószínű. A hidegebb az északkeleti határ mentén, míg a melegebb délnyugaton lesz.