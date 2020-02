Időjárás

Megdőlt a tavalyi rekord

Az előzetes adatok alapján vasárnap is megdőlt a napi melegrekord - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap este a Facebook-oldalán.



Azt írták, a február 2.-i rekord tavalyi volt, akkor Főnyeden 18,1 Celsius-fok volt.



Ennél egy tizedfokkal volt melegebb vasárnap, Drávaszabolcson 18,2 fokig melegedett fel a levegő délutánra - közölték.



Pénteken, január utolsó napján is megdőlt a napi melegrekord. Akkor, a legmelegebb órában Drávaszabolcsban 16,7 mértek.



A legfrissebb előrejelzés szerint a héten ismét lehűl az idő. Többfelé maximum plusz 1 fokig emelkedik csak a hőmérséklet, a hét második felében akár mínusz 8 fok is lehet.