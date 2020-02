Időjárás

Szélviharral tör be a hideg

Kedden viharossá fokozódik az északnyugati szél a Dunántúlon, majd Keleten is, és ezzel együtt véget is ér az enyhe február eleji idő. A feltámadó széllel ugyanis több fokkal hidegebb levegő áramlik térségünkbe.



Szerdán egész nap viharos lesz az idő. A széllökések több helyen meghaladhatják a 70-80, északnyugaton helyenként a 90 km/h-t. A Kőszegi-hegység és Bakony magasabb csúcsain időnként akár a 100 km/h-t is elérheti szél.



A felhőátvonulások mellett gyakran kisüthet a nap, és elszórtan (főleg a Duna-Tisza közén és északnyugaton) záporok, hózáporok is kialakulhatnak. A nap melegéből viszont nem sokat érezhetünk majd. 3-7 fokig emelkedhet a hőmérséklet, amit a szeles időben kb. -5 és 0 fokosnak érezhetünk majd.



A szél előreláthatólag a hét vége felé haladva egyre inkább veszít erejéből - írta az Időkép.hu.

Forrás: WXCharts.com

A Kárpát-medence szerdán a tőlünk keletre kimélyülő ciklon (ami a keddi csapadékért felel) és a Nyugat-Európa felett elhelyezkedő erős anticiklon közé ékelődik, az így létrejövő északkeleti áramlás pedig utat nyit a hideg levegőnek. Mindez jól látható az ECMWF szerda reggelre vonatkozó előrejelzésén, melyen a 850 hPa-os (kb.1500 méteres) szint hőmérsékletét és Európa várható légnyomási viszonyait láthatjuk.