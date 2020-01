Időjárás

Ónos eső, viharos szél - térképen a veszélyek

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, csak este nyugaton lehet szakadozottabb a felhőzet. Többfelé, több hullámban alakul ki eső, zápor, északkeleten, valamint késő délután nyugaton, délnyugaton a hegyekben havas eső, hó is előfordulhat. Délnyugaton egy-egy zivatar sem kizárt. Élénk, helyenként erős lesz a déli, délnyugati szél, amely délután nyugaton északnyugatira fordul, és viharos széllökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 4 és 11 fok között várható, de északkeleten hidegebb lesz. Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő - írja a Kiderül.hu.



Az OMSZ többféle veszélyjelzést is kiadott, a havazás miatt figyelmeztetést Borsod-Abaúj-Zemplén megyére, az ónos eső miatt pedig öt megyére. Mint írták, reggel a Dunántúl északkeleti részén, Pest megye északi részén, Nógrádban kisebb mennyiségű átmeneti ónos eső, majd az Északi-középhegység térségében havas eső, hó hullhat. Az ónos eső miatt elsőfokú riasztás is érvényes.