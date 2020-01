Időjárás

Ismét ónos esőre figyelmeztet a meteorológiai szolgálat

Az ország nagy részén újra ónos esőre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A veszélyjelzésükben azt írták: vasárnap estétől egy dél felől felvonuló csapadékrendszer várható. A Dél-Dunántúlon és az Alföldön eső, elsősorban a csapadékhullás kezdetén ónos eső egyaránt valószínű.



Kiemelten az Alföld középső és délkeleti, keleti részén a hétfő reggeli órákban néhány milliméter ónos eső hullhat. A hőmérséklet napközben a legtöbb helyen fagypont fölé emelkedik, és délutánra a gyengülő csapadékzóna is fokozatosan kelet felé szorul vissza.



Az ónos eső veszélye miatt Békés megyére másodfokú, Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki.



Továbbra is több helyen korlátozott látási viszonyokra lehet számítani. Eleinte főként a Dunántúlon helyenként sűrű, zúzmarás köd is előfordul, ónos szitálással, és hétfő estétől ismét nagyobb területen valószínű ködképződés.