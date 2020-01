Időjárás

Ködpaplan takarta be a Balatont - videó

A csütörtök reggel már nem a ködről szólt, az ország legnagyobb részén tiszta napos időre ébredhettünk. A köd és a pára azonban nem tűnt még el nyomtalanul, és vannak helyek, ahol még mindig tartja magát.



Délelőtt a Balaton nyugati medencéje is beködösödött, de csak átmenetileg. A gyenge nyugatias szél hidegebb levegőt szállított a tó felszíne fölé, ami hamar telítetté vált és ködpaplanként takarta be a Balaton nyugati medencéjét. Ezt a ködfajtát nevezik párolgási ködnek, ami nem sokkal 12 óra előtt már el is tűnt.



A jelenséget az Időkép fonyódi Várhegyi-kilátón elhelyezett webkamerája örökített meg egy látványos felvételen.