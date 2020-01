Időjárás

Akár mínusz 9 fok is lehet

A jövő héten csapadék csak elszórtan lesz és a hét közepén ismét több lesz a napsütés. Emellett hidegre kell készülni, helyenként akár mínusz 9 fokig is hűlhet a levegő - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfőn nem lesz érdemi csapadék. A leghidegebb órákban mínusz 4 és plusz 1, napközben 0 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden az ország nagy részén erősen felhős, párás, ködös idő lesz, csak néhol szakadozhat fel a felhőzet. Szitálás, ónos szitálás előfordulhat. A minimum hőmérséklet mínusz 6 és mínusz 1, a maximum hőmérséklet nagyrészt mínusz 1 és plusz 3 fok között, a napos tájakon plusz 5 fok körül alakul.



Szerdára virradóra ismét köd képződik, amely délig feloszlik, felszakadozik a felhőzet is, hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap. Elsősorban északkeleten néhol kialakulhat hózápor. A szél megélénkül, helyenként megerősödik, a Bakony térségében este viharos széllökések is lehetnek. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 9 és mínusz 3, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű.



Csütörtökön és pénteken többórás napsütésre és csapadékmentes időre lehet számítani. A szél megélénkül, helyenként megerősödik. Csütörtökön a leghidegebb órákban mínusz 7 és 0, pénteken mínusz 9 és mínusz 4 fok között alakul a hőmérséklet. Csütörtökön napközben plusz 1 és 6, pénteken plusz 2 és 7 fok között alakulnak a maximumok.



Szombaton a nap második felében elszórtan előfordulhat gyenge eső. A minimum hőmérséklet mínusz 8 és mínusz 1, a maximum hőmérséklet plusz 2 és 9 fok között valószínű.



Vasárnapra virradóra északon köd képződhet. Napközben főként délen helyenként előfordulhat eső. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és plusz 2, a legmagasabb hőmérséklet plusz 2 és 8 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.