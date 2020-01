Időjárás

A hétvégén borús, párás idő lesz, néhol hószállingózás is lehet

Folytatódik a borús, párás idő. Emellett többfelé előfordulhat ónos szitálás, és néhol hószállingózás is lehet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet csütörtökön juttatott el az MTI-hez.



Pénteken többnyire borult, párás, többfelé ködös idő várható, csak helyenként - főként a hegycsúcsokon - süt ki hosszabb időre a nap. Hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat. A leghidegebb órákban mínusz 6 és 0, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet, de ahol kisüt a nap, ennél pár fokkal több is lehet.



Szombaton és vasárnap is többnyire erősen felhős vagy borult, párás időre lehet számítani. Szombaton kis területen lehet napsütés. Szombat délutántól a Dunántúl nyugati felén elszórtan előfordulhat kisebb havazás, havas eső, másutt szitálás, ónos szitálás, hószállingózás lehet.



Vasárnap is főként a Dunántúlon valószínű elszórtan hószállingózás, kisebb havazás, havas eső. Ekkor a szél többfelé megélénkül, nyugaton meg is erősödhet.



A minimumhőmérséklet mindkét nap mínusz 7 és 0 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton mínusz 2 és plusz 5, vasárnap mínusz 1 és plusz 5 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.