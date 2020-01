Meghökkentő videó: hóban ácsorognak a tevék a szaúdi sivatagban

Nagy vihar volt Szaúd-Arábia északnyugati részén, 120 kilométerre a Vörös-tengertől, ennek hatására havazni kezdett a sivatagban.



Ezen a vidéken januárban 4 fok az átlagos hőmérséklet, ám az idő száraz, így nem szokott havazni.



Azért persze történt már ilyesmi, legutóbb tavaly áprilisban.

Camels traded sand for snow in Saudi Arabia, grazing on snow-covered land in Tabuk. https://t.co/9HiF2etURa pic.twitter.com/xkoSUCDsVO