Időjárás-figyelmeztetés

Az ország nagy részén továbbra is sűrű köd várható

Az ország nagy részén továbbra is figyelmeztetés van érvényben tartós, sűrű köd veszélye miatt.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedd esti, az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: éjszaka az ország döntő részén borult, párás, többfelé ködös idő várható, zúzmarával. A látási viszonyok inkább csak a nyugati, északnyugati megyékben lehetnek nagyobb területen kedvezőbbek.



Szerdán főleg a Dunántúl nyugati felén-kétharmadán már nagy területen szakadhat fel a rétegfelhőzet, emellett a Dél-Alföldön is javulhatnak - bizonytalan mértékben - a látási viszonyok. Az ország északi, északkeleti harmadán - azon belül is kiemelten az Északi-középhegység tágabb környezetében, valamint a középső területeken - ugyanakkor változatlanul borús idő várható, többfelé zúzmarás köddel.



A borult, ködös tájakon előfordulhat hószállingózás, szemcsés hó, ónos szitálás.



Szerdára Budapestre, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyére adtak ki figyelmeztetést.



Az előrejelzés szerint szerdán a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában mínusz 2 és plusz 4, a napos tájakon plusz 5 és 8 fok között valószínű.