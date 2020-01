Időjárás

Borús, sokszor ködös idő várható a héten

Jellemzően borult, ködös idő várható a héten, néhol havazás is lehet. Emellett hidegre kell számítani, többfelé napközben is fagypont körül alakul a hőmérséklet - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.



Hétfőn túlnyomóan borult, párás, helyenként tartósan ködös időre lehet számítani, a Dunántúlon van esély arra, hogy szakadozottabb legyen a felhőzet. Főként a ködös tájakon alakulhat ki néhol ónos szitálás, hószállingózás. A tartós, sűrű köd veszélye miatt az egész országra figyelmeztetést adtak ki. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 2, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Kedden és szerdán is borult, párás, foltokban ködös lesz az idő, legfeljebb a Dunántúlon helyenként süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Elszórtan szitálás, ónos szitálás várható. A minimumhőmérséklet mínusz 5 és 0, a maximumhőmérséklet mínusz 2 és plusz 4 fok között valószínű, de a napos helyeken 7 fok is lehet.



Csütörtökön és pénteken is borult, párás, helyenként ködös lesz az idő, legfeljebb kis területen - pénteken inkább a Kisalföldön - lehet napsütés. Elszórtan szitálás, ónos szitálás várható. A legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 5 és 0, a legmagasabb hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű.



Szombaton többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, főként a Dunántúlon alakulhat ki elszórtan havas eső, havazás. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0, napközben mínusz 2 és plusz 3 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap eleinte többnyire erősen felhős lesz az ég, majd nyugat felől felszakadozik a felhőzet. Elszórtan fordulhat elő havazás, havas eső. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, maximumhőmérséklet 0 és plusz 4 fok között alakul - olvasható az előrejelzésben.