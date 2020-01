Időjárás

Egyre jobban ránk ül a köd

Hétfőn reggel országszerte párás, ködös, nyirkos idő várható. Sokfelé, különösen a keleti országrészben sűrű ködmezők is kialakulhatnak, melyekben 100 méter alá csökken a látótávolság! 2020.01.12 09:25 ma.hu

Vasárnap napközben az ország keleti felén már többnyire megmarad a szürke ködfelhőzet, de ritkul a talaj közeli párásság, javulnak a látási viszonyok. A ködből szitálás itt-ott előfordulhat, de jelentős eső nem valószínű. Csak kis körzetekben, elsősorban a hegyekben süt ki a nap. A felhőzet alatt a hőmérséklet is épp csak fagypont köré tud emelkedni.



A Dunántúlon, a középső országrészben és az Északi-középhegység térségében még jellemzőbb lesz a napsütéses, illetve vékony fátyol- és rétegfelhőzeten át szűrt, derengő napsütéses, enyhébb időjárás. Kis körzetekben már ebben a térségben is összezáródhat, vastagodhat a rétegfelhőzet napközben.



Éjszaka országszerte erősödő párásság, terjeszkedő, sűrűsödő ködfoltok várhatóak. Mérsékelt erősségű fagy lesz jellemző - írta előrejelzésében az Eumet.hu.



Hétfőn reggel országszerte párás, ködös, nyirkos idő várható. Sokfelé, különösen a keleti országrészben sűrű ködmezők is kialakulhatnak, melyekben 100 méter alá csökken a látótávolság!



Napközben a köd ritkul, felszáll, többnyire szürke rétegfelhőzetté alakul, javulnak a látási viszonyok. A rétegfelhőzet már nagyobbrészt makacsan megmarad. Elsősorban a nyugati, délnyugati térségben van esélye kis körzetekben elvékonyodni. Alapvetően borongós, szürke idő lesz jellemző, délnyugaton lehet bízni némi szűrt napsütésben és enyhébb délutánban.



Éjszaka ismét erősödik a párásság. Az északi országrész fölé vastagabb felhőtakaró várható, míg délen eleinte csillagfényes lehet az égbolt, majd ott is leszáll a köd.

Kedden, szerdán is folytatódik a túlnyomórészt szürke, párás, ködös, borongós időjárás itt-ott szitálással, hószállingózással. A délnyugati országrészben van esélye napsütés előfordulásának. A napos területeken kifejezetten enyhe lehet a délután, míg a felhőzet alatt fagypont közelében marad a hőmérséklet.



A hét második felében stabil anticiklonáris helyzet épül fel, azaz tartósan jelentős időjárási eseményektől, frontoktól mentes, szürke, borongós idő „hideg légpárna” alakul ki. A déli és nyugati országrészben, illetve az északi hegycsúcsokon van esélye több-kevesebb napsütés előfordulásának. Számottevő csapadék nem érkezik, a sűrűbb ködfoltokban előfordulhat szitálás.



Előreláthatólag szombat este, vasárnap érkezhet egy hidegfront, ami kissé megkavarhatja a térség időjárását. Élénk széllel frontfelhőzet és némi vegyes halmazállapotú csapadék is érkezhet, de jelentős csapadék nem valószínű.