Viharos széllökésekkel érkezik a hidegfront

Szombat délután változékonyabbra fordul az időjárás, hidegfront érkezik térségünkbe. Fokozatosan megszűnik a reggeli köd és párásság az élénkülő szél hatására. Átmenetileg a nap is kisüt helyenként, majd észak felől magas szintű felhőzet érkezik, ismét beborul. Napközben elsősorban északon lehet kisebb csapadék, északnyugaton szemerkélő esők, míg északon, északkeleten szitáló havas- és ónos eső, hószállingózás, rövid ideig tartó gyenge hóesés is előfordulhat. Délebbre estig nem valószínű csapadék.



Éjszaka erős, sokfelé viharos lökésekkel kísért északnyugati szél támad. A legerősebb széllökések síkvidéken elérhetik a 70-80 km/órát! Eleinte erősen felhős időben, elszórtan, de már országszerte lehet vegyes halmazállapotú zápor, kisebb csapadék. Északon és keleten hószállingózások, nyugaton, délnyugaton eső, havas eső a valószínűbb. Éjfélt követően gyorsan csökken a felhőzet, már csak elvétve fordul elő itt-ott hózápor.



Vasárnap délelőtt erős, olykor viharos, 60 - 80 km/órás lökésekkel is kísért északnyugati, északi szél fúj. Délután mérséklődik, estére legyengül a légmozgás. Napsütéses, de hideg idő lesz, ráadásul a szél is 2-3 fokkal csökkenti a hőérzetet. Reggel, a nyugati és keleti határvidék térségében még előfordulhat itt-ott futó hózápor, de számottevő csapadék nem lesz.



Éjszaka már gyenge légmozgás lesz a jellemző, csillagfényes égboltra van kilátás. Ismét párásodhat a levegő, de még csak kis körzetekben képződik köd. Ismét erősebb fagyra kell készülni.

Az Eumet szerint hétfőn gyenge légmozgás mellett ismét képződhet párásság, ködfoltok, de nagyobb valószínűséggel napsütéses-fátyolfelhős, hideg, északon helyenként egész nap fagyos, ködfelhős idő alakul ki.



Kedden jelentős frontoktól mentes, zömében felhős, ködfelhős időre van kilátás. Kisebb eséllyel, de lehetnek átmeneti derengő, naposabb időszakok, területek is, illetve a ködfelhőzetből szitálás, hószállingózás itt-ott előfordulhat.



Szerdán magas szintű felhőzet és némi csapadék is érkezhet a térségbe. Marad a borongós, szürke idő. Elsősorban az északi országrészben lehet eső, szitálás, illetve északkeleten megvan a veszélye ónos szitálás kialakulásának is!



Csütörtökre a korábbinál kissé enyhébb légtömeg érkezhet a nyugati országrészbe, míg keleten, északkeleten várhatóan marad a hideg. Országszerte borongós, szürke idő ígérkezik, itt-ott szitáló esővel. Délutántól, nyugaton vékonyodhat kissé a felhőtakaró.



Pénteken előreláthatólag további enyhülés mellett nyugaton már lehet bízni szűrt, derengő napsütésben is, míg keleten nagyobb valószínűséggel marad a szürke, felhős, hidegebb idő.