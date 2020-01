Időjárás

-10 foknál is hidegebb lehet éjjelente

Az érkező hidegfront mögött száraz, fagyos légtömegek érkeznek, hétfő és kedd hajnalban az északi völgyekben -10 foknál is hidegebb lehet. 2020.01.04 16:43 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Erős, viharos szelet hoz a hét utolsó napja az átvonult hidegfront mögött, viszont hazánk nagy részén kisüt a nap, egy-egy futó hózápor csupán keleten, délkeleten fordulhat elő.



Az érkező hideg, fagyos levegő hétfő hajnalra nyugalomba jut, gyengül, mérséklődik a légmozgás, így erősebb fagyokra is számítani kell. A legalacsonyabb hőmérséklet a legtöbb helyen -5 fok alatt, az Északi-középhegység völgyeiben -9, -10 fok körül alakul.



Még hidegebb lehet kedd hajnalban, akkor az említett fagyzugos területeken -10, -12 fok is előfordulhat - írta az Időkép.



Napközben hétfőn és kedden is a napsütésé lesz a főszerep, 0 és +5 fok közötti maximumokra készülhetünk.