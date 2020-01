Időjárás

Folytatódik a napsütéses időjárás

Csütörtökön gyenge lesz a légmozgás. Az ország döntő részén derült lesz az ég, csak keleten, északkeleten lehetnek mérsékelt felhősödések, illetve a reggeli, délelőtti órákban még ködfoltok. Csapadék nem várható. A hőmérséklet napközben mindenütt fagypont fölé emelkedik, a Dunántúlon az ilyenkor megszokottnál kissé enyhébb időre van kilátás. Éjszaka csillagfényes, fagyos idő ígérkezik, helyenként ködfoltokkal. A leghidegebb az északi határszélen ígérkezik, ott a -10 fokot is megközelítheti a legalacsonyabb hőmérséklet - írta az eumet.hu.



Pénteken még folytatódik a frontmentes, az évszakos átlagnak nagyjából megfelelő hőmérsékletű, nyugaton kissé enyhébb, zömmel derült, de időnként és helyenként mérsékelten felhős időjárás. Néhol már tartósabban is megmaradhat a reggeli köd, ott a hőmérséklet egész nap fagypont körül, vagy kevéssel az alatt marad. Gyenge lesz a légmozgás. Éjszaka északnyugat felől beborul az ég, de csapadék nem várható. Csökken a ködképződés esélye.



Szombaton változékonyabbra fordul térségünk időjárása. Erősen felhős, idő ígérkezik, csak átmeneti napsütéssel. Főként északnyugaton kisebb záporeső, míg északon, északkeleten hószállingózás, rövid ideig tartó gyenge hóesés fordulhat elő. Megélénkül, a középső tájakon megerősödik az északnyugati szél.



Vasárnap, változó napsütés, erős északi szél, nyugaton és keleten elszórtan futó hózáporok, lehűlés valószínű.



Hétfőn derült, hideg, északon helyenként egész nap fagyos idő a legvalószínűbb. Legyengül a légmozgás.



Kedden is hasonló marad az időjárás, de délután nyugaton felhősödésre van kilátás.