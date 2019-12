Időjárás

Hétvégére erős lehűlés jön

hirdetés

Északira forduló áramlással egyre hidegebb légtömegek érkeznek fölénk a következő napokban. A lehűlés a hétvégén csúcsosodik ki, vasárnap a legmagasabb nappali hőmérséklet is csak fagypont körül alakul majd, a hajnalok pedig országszerte fagyosak lesznek - írta az Időkép előrejelzésében.



A lehűlés fokozatosan hódít teret, napról napra pár fokkal visszaesik a hőmérséklet: karácsony másnapján 4-9, pénteken 3-7, szombaton 0, +5 fok közötti, vasárnap pedig fagypont körüli csúcshőmérsékletre készülhetünk.



A hajnali órák is egyre többfelé fagyosak lesznek, vasárnapra virradóan már országszerte fagyni fog, nem egy helyen -5 fok alá csökkenhet a hőmérséklet.



Számottevő csapadék a következő napokban nem várható, karácsony második napján helyenként alakulhatnak ki záporok, a hegyekben hózáporok. Pénteken leginkább északkeleten, keleten, szombaton helyenként fordulhat elő egy-egy hózápor, pénteken még záporeső is.



Az északi-északnyugati szél a következő napokban is gyakran lesz élénk, a Dunántúlon erős, szombaton pedig nagy területen erős, elsősorban a Dunántúlon viharos széllökésekre is számítani kell.



A lehűlés nem lesz hosszú életű, úgy tűnik szilveszterre és az új év első napjaira ismét megenyhül az idő.