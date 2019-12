Időjárás

Giganagy eső jön, rengeteg hó is esni fog

hirdetés

Kontinensünk nyugati és keleti vidékén ciklonok örvénylenek. A nyugatabbi ciklon felhősávja már elérte Spanyolországot, illetve Franciaországot. Ezeken a vidékeken borongós, csapadékos az idő, és a hőmérséklet is pár fokkal csökkent. Szárazföldünk közepén egy beékelődő anticiklont találunk, a magasnyomás a Fekete-tengertől egészen a Balti-tengerig húzódik. Ezeken a területeken többfelé pára, köd képződött, azonban a mediterrán térségben örvénylő sekély ciklon felhőrendszere kissé besodródik ezen területek fölé, amely néhol gátolta a ködképződést. A Kelet-európai-síkság felett is ciklon található, itt vegyes csapadékról, havazásról, hózáporokról érkezik jelentés. A hőmérsékletet tekintve továbbra is enyhe idő jellemző a Földközi-tenger mentén, illetve a Balkánon, általában 13 és 19 fok közé melegszik fel a levegő. A Skandináv-félsziget északi részén azonban igazi téli idő van, helyenként -5 és -15 fok között alakul a maximum-hőmérséklet. A Kárpát-medence időjárásában lényegi változás nem történik, de a megélénkülő, helyenként megerősödő délies áramlás miatt zsugorodnak a ködös területek.