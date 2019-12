Tragédia

A viharos időjárás miatt két ember életét vesztette Spanyolországban

A viharos időjárás miatt két ember életét vesztette Spanyolországban - közölte a spanyol sajtó pénteken.



Az első áldozat halálát sziklaomlás okozta egy erdei úton Puenxo településen. A második férfi akkor veszítette életét, amikor Santiago de Compostelában rádőlt egy park kőfala.



Elővigyázatosságból mostanra az ország több nagy közparkját ideiglenesen bezárták, így például a spanyol fővárosban található El Retiro parkot is.



Az Elza névre keresztelt vihar az egész Ibériai-félszigetet érinti. Spanyolország északi részén óránként 160 kilométert meghaladó erősségű széllökésekről számolt be a meteorológiai szolgálat (Aemet).



Hajnalban a kantábriai Reinosában az Híjar folyó kiöntött medréből, elárasztva a környező utcákat. Többen házukban rekedtek, amelyet körbevett a víz, néhány lakót viszont ki kellett telepíteni.



Az andalúziai Nerva település polgármestere José Antonio Ayala katasztrófahelyzetről beszélt, miután csütörtökön a heves esőzés miatt rövid idő alatt megáradt a Santa María patak. Az utcákon másfél méteres magasságban, nagy erővel hömpölygő víz járműveket sodort el, házakba, garázsokba és mintegy ötven üzlethelyiségbe folyt be. A polgármester szerint a példátlan áradásnak az az oka, hogy két éve tűz pusztította ki a környező erdőt, amelynek újratelepítése elmaradt, így nem volt, ami csillapíthatta volna a víz erejét.



Az előrejelzések szerint az Elza nevű vihar szombatig érezteti hatását Spanyolországban.