Ilyen az, amikor időjárásjelentés közben beszól az okos órád és élő adásban korrigál - videó

Több ezren osztották meg azt a videót, amelyen egy brit időjós, élő adásban éppen időjárás előrejelzésben van, mikor az Apple okosórája közbeszól. Tomas Schafernaker először megpróbálja kikapcsolni az "okoskodó" mesterséges intelligenciát, ám az nem hagyja magát, vagyis inkább az időjóst "sületlenségeket" beszélni, ugyanis a hó az szerinte biztosan nem fog esni. A férfi egy pillanatra oda is kap az órához, majd profi mód folytatja az előadást, de végül ő és kollégája is nevetésben törnek ki.

When you're a weather presenter and your watch contradicts your forecast....😆

🔊Sound on👇 pic.twitter.com/YXojblKcIQ