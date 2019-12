Időjárás

10 fokot melegszik hétvégére az idő

Szombaton ugyan többfelé borult, tartósan párás, ködös időre van kilátás, de helyenként napos időszakok is lehetnek. Az ország északi részén még fagyos lehet a reggel, északnyugaton kezdetben kisebb ónos esőre is van esély.



Enyhül az idő, mindenütt fagypont feletti maximumokat mérhetünk, sőt, a déli tájakon a legmelegebb órákban akár 8-10 fokot is mutathatnak a hőmérők.



Vasárnap még néhol ködös lehet a hajnal, kemény fagyra azonban már nem kell készülni. Több napsütés a nap első felében valószínű, majd északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. A nyugatias szél helyenként megélénkül. Kora délután 3-10 fokig melegszik a levegő.

A továbbiakban hétfőn egy hidegfront hozhat esőt, záporokat, fagyni azonban még nem fog - írta az Időkép.