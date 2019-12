Időjárás

Köteles az ingatlantulajdonos eltakarítani a havat, de nem mindegy, hogyan

Az ingatlan tulajdonosának kötelessége eltakarítania a háza elől a havat, de az sem mindegy, hogyan biztosítja a síkosságmentes járdát. 2019.12.03 06:19 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az első idei téli havazás nyomán belepte a hó a járdákat is, de nem mindegy, hogy kinek kell biztosítania a csúszásmentes gyalogosközlekedést. Az ingatlan tulajdonosáé a kötelezettség, többlakásos ingatlanok esetén pedig a társasházak felelőssége a mellettük húzódó járdaszakasz takarítása, úgy hogy ott járni lehessen. A szélesebb járdákon először egy biztonságos haladási sávot kell létesíteni a gyalogosoknak - tudta meg az InfoRádió Weisz Gábortól, a Magyar Társasház Kft. szakmai kapcsolatokért felelős ügyvezetőjétől.

A tulajdonos vagy a lakók maguk is nekiállhatnak havat lapátolni, de igénybe vehetnek vállalkozót is. Vannak olyan önkormányzatok Budapesten, például a józsefvárosi, amelyek például az üzlethelyiségekkel rendelkező társasházaknál az üzlethelyiség előtti járdaszakasz takarítását az üzemeltető kötelességévé teszik. Szintén kivételt jelent a társasház előtti tömegközlekedési megálló, mert ott a BKK teljes felelőssége a hóeltakarítás.



Ma már az sem mindegy, hogy milyen anyaggal végzik a síkosságmentesítést. A hagyományos nátrium-klorid vagy annak keveréke már nem használható, mert káros hatással van a környezetre, ezért speciális jégoldót alkalmaznak.



"Ez egyrészt megolvasztja a jeget, másrészt a ráhulló újabb réteg jegesedését megakadályozza. Van, hogy keverik ezt a jégoldót homokkal, kisebb kövekkel, ez fizikailag is meggátolja a csúszást a jégen" - mondta Weisz Gábor.



Az ügyvezető arra is figyelmeztetett, hogy ha valaki mégis balesetet szenved, kártérítési igénnyel élhet, és mindig az a felelős, akinek a kötelezettsége volt a hóeltakarítás.