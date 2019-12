Időjárás

Havazás - Meteorológiai szolgálat: kedden csak néhol várható hózápor

Azokon a havas tájakon, ahol kiderül az ég, mínusz 10 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő, másutt mínusz 5 és 0 fok között alakulnak a minimumok. 2019.12.02 18:32 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kedden már csak néhol várható hózápor, a legtöbb helyen olvadni fog a hó - mondta Simon Gergő meteorológus hétfő délután az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján közzétett videofelvételen.



A szakember azt mondta, kedden csak a borongósabb északkeleti tájakon maradhat meg a hó, másutt olvadásra kell számítani. Azokon a havas tájakon, ahol kiderül az ég, mínusz 10 Celsius-fokig is lehűlhet a levegő, másutt mínusz 5 és 0 fok között alakulnak a minimumok.



Kedden napközben északkeleten tartósabban megmaradhat a köd, ott ónos szitálás is lehet. Néhol előfordulhat kisebb futó hózápor, emellett hosszabb-rövidebb időre kisüt a nap.



A folytatásban is téli idő várható. Szerdán és csütörtökön a maximumok is fagypont körül lesznek, a minimumok mínusz 10 fok körül alakulnak majd - tette hozzá a meteorológus.