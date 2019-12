Miskolcon is több helyen okozott fennakadást a közlekedésben a hóesés

Havazás

Miskolcon is több helyen okozott fennakadást a közlekedésben hétfőn a téli időjárás: a közösségi közlekedésben részt vevő járműveknek elsősorban a Bodótetőn és a Gömöri pályaudvarnál okozott nehézséget a havazás - derül ki a városháza sajtóosztályának közleményéből. Voltak fennakadások Komlóstetőn és az Avason is; a Csanyikvölgy közelében egy autóbusz keresztbe fordult az úton.



Az önkormányzat közlése szerint a közfoglalkoztatottakkal együtt mintegy kétszázötven ember dolgozik a Miskolci Városgazda Nonprofit Kft. "kötelékében" a város utcáin. Minden városrészben tisztítják a villamos- és autóbuszmegállókat a hótól. A munkában hét gép vesz részt, Bükkszentlászlón, Berekalján, a Kiliánban, Komlóstetőn, a Bodótetőn, a Bábonyibércen, Görömbölyön, Hejőcsabán, Diósgyőrben, továbbá a csanyiki állatkert környékén is.