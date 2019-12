Időjárás

Északon havazik, délen esik, a kettő között pedig...

Hétfőn folytatódik a borongós, csapadékos időjárás. Északon, északkeleten további havazásra, délen esőre számíthatunk, az ország középső sávjában, illetve a nyugati határszélen pedig vegyes halmazállapotú csapadék ígérkezik.



A halmazállapot váltás határa napközben is változik, kissé fokozatosan délebbre helyeződik. Megmaradó hóréteg kialakulásának (a hegyeken kívül) közelítőleg a Komárom-Budapest-Debrecen vonaltól északra van elsősorban esélye, de a még várhatóan pozitív talajhőmérséklet miatt ott is lassan olvad.



Délután északon már gyengül, szűnni kezd a havazás. Az ország déli felén és a keleti határvidéken késő estig kitart várhatóan a csapadék, mely az esti órákra már délen is egyre többfelé vált havas esőbe, hóesésbe.



A Tiszántúl térségében átmeneti ónos szitálás is előfordulhat.



Éjszaka országszerte véget ér a csapadékhullás, és észak felől felszakadozik a felhőzet - írta az eumet.hu.

Kedden, szerdán naposra fordul időjárásunk, de hideg lesz. Kedden, a Dunántúlon még élénk északi szél fúj, majd szerdára, délire fordul a légmozgás. Reggel fagyos, a havas tájakon erősen fagyos időre kell készülni és délután is csak kevéssel melegszik fagypont fölé a levegő.



Csütörtökön, pénteken előreláthatólag frontmentes, anticiklonáris helyzet alakul ki, tartósan megmaradó ködfoltok kialakulásával, így egyre kisebb eséllyel lehet számítani napsütésre. Reggelenként erősebb fagy várható, különösen a még mindig hóval borított északkeleti tájakon. Délutánonként is északkeleten várható a leghidegebb.



A hétvégén úgy néz ki, hogy enyhül az idő, és kisebb esőre is számíthatunk.