Időjárás

Elkezdődött a tél: mínusz 10 fokot is mértek

Bizony elkezdődött a meteorológiai tél, amit a minimum-hőmérséklet is szépen tükröz. Az utóbbi időszakra oly jellemző enyhe idő helyett most az ilyenkor szokásosnál (általában 0, -1 fok) csípősebb reggelre ébredhettünk, átlagosan -4, -5 fok közötti értékeket mérhettünk - írja Facebook-oldalán az OMSZ.



A leghidegebbet reggel 7 óráig (a hivatalos minimum 18 és 6 UTC között áll be) Zabarban mérték, ott -9,9 fokig hűlt le a levegő, azonban később tovább süllyedt a levegő hőmérséklete, így összességében Fülöpházán volt a legzimankósabb a hajnal, ott -10,1 fokot regisztráltak.



Ezzel tehát megdőlt a mostani szezonrekord, amit eddig Zabar tartott -8,4 fokkal (melyet még október 31-én mértek).