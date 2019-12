Időjárás

Időjárás: újabb figyelmeztetést adtak ki hétfőre

Már nem csak a havazás, de több megyében és a fővárosban is ónos eső miatt is kiadta a figyelmeztetést hétfőre az Országos Meteorológiai szolgálat. 2019.12.01 12:21 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a havazás mellett ónos esőre is számítani kell Veszprém, Fejér, Komárom-Esztergom, és Pest megyében.



A havazás miatt továbbra is figyelmeztetés van érvényben a fenti négy megyén kívül Nógrád, Heves, Borsod-Abaúj, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar és Jász-Nagykun-Szolnok megyében.



Hétfőn egészen délutánig borult lesz az ég, és országszerte várható csapadék. Az Északi-középhegységben és közvetlen előterében, valamint Budapest körül végig hóra lehet számítani.



A környező megyékben is döntően havazás valószínű, de itt már átmenetileg havas eső is előfordulhat. Megmaradó hó tehát ezeken a területeken lehet síkvidéken; általában lepel-5 cm hullhat, de a hegyekben ennél több valószínű.



A nyugati és déli megyékben általában eső eshet, itt csak délutántól válthat át a halmazállapot havas esőre, majd hóra, de délutántól észak felől fokozatosan szűnni kezd a csapadék. Hétfő hajnalban az Észak-Dunántúl hegyvidékein átmenetileg ónos eső sem kizárt - tette hozzá az Inforádió.



Délutántól észak felől csökkenni kezd a felhőzet, így az északi határsávban naplemente előtt rövid időre a nap is kisüthet. A szél északnyugatira fordul, és élénk vagy erős lökések kísérik. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +3, a legmagasabb nappali hőmérséklet -1 és +4 fok között várható.