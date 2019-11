Időjárás

Egyre több a napsütés

Pénteken a nyugati országrészben reggel, délelőtt tovább csökken a felhőzet, megszűnik az egy-egy zápor, és kisüt a nap. A Dunától keletre zömében felhős lesz az ég, északon, északkeleten jelentéktelen eső, szemerkélés is előfordul. Délután, a középső országrész felett is vékonyodhat, szakadozhat kissé a felhőtakaró, míg keleten még ekkor is a borongós ég a valószínűbb. Napközben kissé megélénkülhet a déli, délkeleti szél - írta az eumet.hu.



Este, éjszaka a keleti térség felett is csökken a felhőzet, éjjel általában már csillagfényes időre van kilátás, csupán egészen északkeleten maradhat zárt felhőtakaró. A kissé élénk légmozgásnak köszönhetően köd legfeljebb elvétve, a szélvédett területeken alakulhat ki, a párásság csak kissé fokozódik.



Szombaton reggel az Északi-középhegység térségében, illetve a délnyugati határvidéken van esélye ködfoltok előfordulásának, másutt élénk délkeleti szélben derült, felhőtlen reggel a valószínűbb. Az ország északkeleti csücske fölött lehet még ekkor is zárt felhőzet. Napközben a reggeli kisebb pára és ködfoltok eloszlanak, északkelet fölött is vékonyodik a felhőzet. Túlnyomórészt napos vagy vékony fátyolfelhőzet melletti szűrt napsütéses idő várható. A Tiszától nyugatra élénk délkeleti szél fúj, keleten, északkeleten mérsékelt marad a légmozgás.

Vasárnap és hétfőn frontmentes idő alakul ki hazánk térségében. Legyengül a légmozgás, elkerülik hazánkat a légköri változások. Frontfelhőzet nem várható fölénk, de a szélcsendes, derült időben megnő az éjszakai ködképződés esélye. A hajnali ködből bizonytalan idő alatt elvékonyodó, felszakadozó rétegfelhőzet alakulhat ki, ami jelentősen zavarhatja a napsütést. Foltokban egész nap megmaradhat, így összességében borongós, szürke időt okozva.



Keddre –most- vastagabb, összefüggő felhőtakaró érkezése körvonalazódik. Kiterjedt eső nem várható belőle, de szemerkélés, szitálás itt-ott előfordulhat.



Valamikor szerdán, illetve csütörtökön, előreláthatólag egy kiadós esőket is magával hozó ciklon éri el térségünket nyugat felől.