Fokozatosan mérséklődik a meleg a héten

Emellett fokozatosan mérséklődik a meleg, a jövő hétvégén már inkább csak 10 fok körül alakulnak a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-nek.



Hétfő reggel, kora délelőtt a középső országrészben várható szórványosan eső, zápor, miközben délnyugaton, nyugaton már egyre nagyobb területen kiderül az ég. Kora délutánra már csak északkeleten eshet. Többfelé élénk, néhol erős lesz a szél. A leghidegebb órákban északkeleten általában 4-8, másutt 8-12 fok lesz. Napközben többnyire 12-16, a Tiszántúl egy részén 17, 18 fokig melegszik a levegő.



Kedden északkeleten és a főváros térségében napközben helyenként tartósabban is megmaradhat a köd. A tartósan borult tájakon szitálás előfordulhat. Élénk, néhol erős lesz a szél. A minimumhőmérséklet 1-7, a maximumhőmérséklet 10-17 fok között valószínű.



Szerdán többfelé valószínű eső, záporeső, legkisebb eséllyel északkeleten. A szél élénk, néhol erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 2-8, a legmagasabb hőmérséklet 10-17 fok között valószínű.



Csütörtökön is eleinte többfelé valószínű eső, záporeső, majd délnyugat felől felszakadozik a felhőzet. A leghidegebb órákban 4-10 fok lesz, napközben 10-15 fokig melegszik a levegő.



Pénteken is csak rövid napos időszakok lehetnek, néhol fordulhat elő eső, záporeső. A szél élénk, időnként erős lesz. A legalacsonyabb hőmérséklet 3-8, a legmagasabb hőmérséklet 9-14 fok között valószínű.



Szombaton néhol, vasárnap a Dunántúlon lehet kisebb eső, zápor. A szél élénk, időnként erős lesz. A minimumhőmérséklet szombaton 1-6, vasárnap 0 és plusz 5 fok között valószínű. A nappali maximumok mindkét nap 8-13 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.