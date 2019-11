Időjárás

Emberéletet követelt az első havazás Franciaországban

Egy ember meghalt és több mint háromszázezer háztartásban szünetelt pénteken az áramszolgáltatás Franciaország délkeleti megyéiben az előző este kezdődött heves havazás miatt. 2019.11.15 13:29 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Egy 63 éves férfi életét vesztette, mert rádőlt egy fa a Lyontól délkeletre található Roche településen - közölte a helyi prefektúra. A sofőr a gépkocsijára dőlt fát próbálta meg félretolni mások segítségével, amikor a hó súlya alatt egy másik fa rájuk zuhant, és agyonütötte őt. A balesetben egy 27 éves férfi is megsérült.



A folyamatos és erős havazás következtében Lyon környékén két nagyfeszültségű vezeték meghibásodása miatt állandósultak az áramkimaradások péntekre virradó éjjel.



"Jelenleg 330 ezer háztartásban szünetel az áramszolgáltatás. Rengeteg a hó. Éjszaka nehezek voltak a körülmények, és nehéz megmondani mikorra tudjuk helyreállítani a szolgáltatást" - mondta Robin Devogelaere, az Enedis áramszolgáltató kommunikációs igazgatója a francia hírügynökségnek.



"Rendkívül súlyos a helyzet, mert egyetlen körzetre koncentrálódik. Ezért is jelentősek a károk az elektromos hálózatban. Kidőlt fák, hótól roskadozó faágak, amelyek megfagytak és áramszüneteket okoznak. A tapadó hó beborítja az elektromos vezetékeket" - tette hozzá.



A havazás a reggeli órákban jelentős fennakadásokat okozott a közlekedésben is: Grenoble és Lyon környékén szünetelt a vasúti közlekedés, a teherszállító járműveknek pedig megtiltotta a rendőrség a közlekedést.

Neige : "Il faut remonter très loin dans le temps pour trouver un phénomène pareil" mi-novembrehttps://t.co/NEuClG8JH0 pic.twitter.com/nscgwAGM6q — franceinfo (@franceinfo) 2019. november 15.