Időjárás-előrejelzés

Továbbra is marad az enyhe idő

A továbbiakban is enyhébb, melegebb lesz az idő az ilyenkor szokásosnál - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat pénteken a Facebook-oldalán.



Azt írták: a friss előrejelzések szerint a jövő héten sem jön jelentős lehűlés, marad az enyhe, nedves légtömeg az ország felett. Az azt követő időszakban is az átlagosnál enyhébb lesz az idő.



Az előrejelzés szerint a hétvégén borús, de az évszakhoz képest meleg idő várható. Néhol 10 fok körül alakulnak a maximumok, de helyenként akár 20 Celsius-fok is lehet.