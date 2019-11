Időjárás

Az ország nagy részén sűrű ködre figyelmeztetnek

Az ország nagy részén tartós, sűrű ködre figyelmeztet az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott veszélyjelzés szerint Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád, Somogy, Tolna, Veszprém és Zala megyében arra kell készülni, hogy a sűrű ködben csak pár száz méteres lehet a látástávolság.



Azt írták: pénteken napközben a legtöbb helyen megszűnik a köd, de egyes magasabban fekvő dombvidéki, hegyvidéki területeken továbbra is korlátozott látási viszonyokra, sűrű ködre lehet számítani.



Az előrejelzés szerint pénteken összességében csak kevés napsütés lesz, az is főként az ország középső harmadában.



Estig érdemi csapadék nem lesz, de a ködös részeken szitálás, a keleti határvidéken pedig gyenge eső is előfordulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet 3 és 8 fok között alakul. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 17 fok között lesz.



Címlapfotó: Ködben halad egy személyautó az M7-es autópályán a Zala megyei Eszteregnye közelében 2019. október 27-én. (MTI/Varga György)