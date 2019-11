Időjárás

Hurrikán erejű szél süvített a fejünk fölött - videó

A poláris és szubtrópusi légtömegek határán kialakuló, erős, magassági futórámlás (poláris jet) épp a fejünk fölött süvített. Ami azt jelenti, hogy nagyjából 10 kilométeres magasságban a szél sebessége jócskán meghaladta a 200 km/h-t: a ma délutáni budapesti rádiószondás felszállás adatai szerint 9600 méter magasan 240 km/h-s szél fújt.



Ha a felszínen mérnénk ekkora szélerősséget az már egy 4-es erősségű hurrikánnak felelne meg - írta az Időkép.



Az erős jet hatására a magas szintű felhők is szédítő sebességgel robogtak a fejünk fölött, ezzel szemben az alsóbb légrétegekben jóval lomhábban úszott az égen a gomolyos felhőzet.



A téli félévben, amikor hűl az északi félteke és nő a hőmérséklet-különbség a poláris és szubtrópusi légtömegek között, úgy a poláris jet is egyre erősebbé válik, egyre nagyobb szélsebességek mérhetőek a magasban (9-12 km). Ilyenkor akár 300 km/h meghaladó szélsebességek is előfordulhatnak.