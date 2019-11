Időjárás

Több hullámban érkezik a csapadék

Újra és újra elered majd az eső a változékony időben, novemberi zivatarok is kialakulhatnak. 2019.11.06 08:23 ma.hu

Szerda délelőtt már csak a keleti, délkeleti határhoz közeli területeken fordulhat elő kisebb eső. Eközben északnyugaton hosszabb időre a nap is kisüthet. Késő délután, kora este viszont délnyugat felől ismét nedvesebb légtömeg érkezik, így délnyugaton, nyugaton, majd késő este már az egész Dunántúlon újra esni fog az eső, záporok, néhol beágyazott zivatarok is előfordulhatnak.



Az éjszaka folyamán pedig északkelet felé mozog tovább a csapadék újabb hulláma, így többfelé ismét esni fog, csütörtök reggel is sokfelé elkél majd az esernyő, majd délután elsősorban a keleti, északkeleti és helyenként az északi tájakon várható még eső, zápor, és egy-egy helyen az ég is megdörrenhet. A késő esti órákra várhatóan mindenhol megszűnik a csapadék.

Szerda és csütörtök reggel is találkozhatunk párás, ködös tájakkal, ugyanis sokfelé nem lesz jelentős a légmozgás. Kivétel szerdán a Tiszántúl lehet, ahol már reggel is élénk, északkeleten erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet. Napközben valamelyest veszít erejéből a szél, de északkeleten továbbra is előfordulhatnak élénk délnyugati széllökések. Csütörtökön már csak egy-egy helyen számíthatunk átmenetileg élénk széllökésekre.



Szerda reggel az Alföldön sokfelé mérhetünk majd 10-15 fok közötti minimumokat, máshol 5 és 10 fok közé csökken a hőmérséklet, délután pedig 12-18 fok közötti maximumokra van kilátás, keleten, délkeleten, délen mérhetjük a magasabb értékeket. Csütörtök reggelre már szinte mindenhol 10 fok alá csökken a hőmérséklet, majd napközben 11 és 18 fok közötti értékeket mérhetünk.



Pénteken sokfelé ködösen indul a nap, tartósabban ködös tájakkal is találkozhatunk. Napközben a Dunántúlon többórás napsütésre is számíthatunk, de az Alpokalján egy-egy futó zápor kialakulhat, eközben viszont a keleti országrész fölé újabb csapadékmező érkezhet dél felől.



A keleties szél helyenként élénk lehet. A hűvös, nyirkos hajnalt követően délután 12-17 fok közötti értékekre van kilátás.