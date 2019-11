Időjárás

Erős széllel jön a jelentős enyhülés

Vasárnap az északkeleti határvidék kivételével erős, olykor viharos (55-65 km/óra) lökésekkel is kísért déli szél támad és hoz hirtelen, jelentős enyhülést - írta az Eumet.hu.



Túlnyomórészt erősen felhős lesz az ég, eleinte nyugaton, délután már a középső országrészben is csökken átmenetileg a felhőzet. Elszórtan záporok is kialakulhatnak, míg tartósabb, kisebb eső, szitálás csak északkeleten valószínű. A nyugati, északnyugati országrészben, ahol már délelőtt kisüthet a nap, akár 20 fok fölé is emelkedhet kora délutánra a hőmérséklet. Ezzel szemben északkeleten, ahol borongós, kevésbé szeles, esővel tarkított idő a valószínűbb, jóval hidegebb marad az idő.



Éjjel is szeles időnk lesz, elsősorban a déli, délkeleti országrészben várhatóak viharos széllökések. Borongós időben nyugaton, illetve az Észak-Dunántúlon várható kiadós eső, intenzív záporok, míg keleten, délkeleten inkább szemerkélés, szórványos, gyenge eső valószínűbb.



Hétfőn a Dunántúlon hidegfront határozza meg az időjárást, ott délelőtt további, kiadós esőre, hevesebb záporokra lehet készülni. Néhol akár az ég is megdörrenhet. Délutánra megszűnik a csapadék, de többnyire erősen felhős marad az ég. Élénk északnyugati szél fúj, és hűvös lesz.



Keleten még melegfront alakítja az időjárást, ott erősen felhős, borongós időben, csupán kisebb eső, szemerkélés fordulhat elő. Erős, időnként viharos déli szél fúj, és kifejezetten enyhe idő lesz.



Az esti, éjszakai órákban fokozatosan csökken a felhőzet. Mindenütt mérséklődik a légmozgás. Itt-ott előfordulhat gyenge záporeső.

Kedden erős déli széllel egy meleg, majd egy hidegfront éri el térségünket, és okoz újra felhősödést, esőt, záporokat. A hidegfront mentén nem kizárt zivatar sem. Délen kifejezetten enyhe idő ígérkezik, ott valószínű napközben a kevesebb csapadék, míg északon a több eső, és hidegebb. Éjszaka már délen is számítani kell jelentősebb esőre.



Szerdára megnyugszik az időjárás. Változó felhőzet, mérsékelt, kissé élénk délies szél, és egységesebb hőmérsékleti eloszlás valószínű hazánkban. Jelentős eső nem, de kisebb csapadék előfordulhat.



Csütörtökön általában borult, hűvös időre van kilátás, kisebb esőkkel.



Pénteken a napsütésé lehet a főszerep, de átmeneti felhősödés, kisebb eső ekkor is valószínű.