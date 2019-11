Időjárás

Véget ért a viharjelzési szezon a nagy tavaknál

Véget ért a hét hónapig tartó viharjelzési szezon csütörtökön az ország nagy tavainál, az idén a szolgáltatás bekapcsolására a sokéves átlagnál jóval rövidebb ideig volt szükség - közölte a meteorológiai szolgálat, a balatoni vízirendészet és a katasztrófavédelem közös közleményben az MTI-vel.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat április 1-jétől október 31-ig üzemeltet balatoni, Velencei-tavi és Tisza-tavi viharelőrejelző szolgálatot. A viharjelzést és a riasztást az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság fényjelző rendszere biztosította.



A rendszer a Balaton körül 31, a Velencei-tónál 4, míg a Tisza-tónál 5 fényjelző lámpaegységből áll, ezeket a Balatonnál további mobilegységek is kiegészítették.



A közlemény szerint 2005 óta idén volt a legkevesebbszer szükség a viharjelzések bekapcsolására mind a Balatonnál, mind a Velencei-tónál. Nyáron a zivataros időjárás miatt viszonylag sokszor kellett bekapcsolni, de csak rövid időkre. A gyengén szelesnek mondható szezonban öt olyan erős vihar csapott le a Balatonra, amikor a szélsebesség elérte vagy meghaladta az óránkénti 90 kilométert. A legerősebb, 102,2 km/órás erősségű szelet Balatonmáriánál mérték.



A viharjelzési szezonban a csapadék mennyisége összességében nem tért el jelentősen a sokéves átlagtól, bár májusban a Balatonnál csaknem kétszer annyi eső esett, mint amennyi a megszokott.



Az április és a május még hűvös volt, de a nyári hónapokban az átlagnál több fokkal magasabb középhőmérsékletet mértek. A nyár legmelegebb napja július elseje volt, ekkor Fonyódnál 36,6 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.



Egy uniós projektnek köszönhetően bővült és megújult a balatoni viharjelzőrendszer. Nyolc új viharjelző állomás is létesült idén, ezek közül hármat a vízbe telepítettek, négy méterrel a vízfelszín fölé. Emellett a hagyományos villanócsöves lámpákat LED-es fényforrásokra cserélték, ezek a környezetük fényviszonyaihoz igazítják fényerejüket, így jobban láthatóak.



A Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság összefoglalója szerint az idén hat vízirendészeti rendőrőrsön 24 szolgálati kisgéphajóval 55 ember látta el a szolgálatot. Elsősorban nem a fürdőzők, hanem a szörfösök, vitorlázók és egyéb vízi járműveket használók körében volt szükség rendőri intézkedésre, mentésre, leginkább a hirtelen változó időjárás miatt.



A vízirendőrök a viharjelzési szezonban 148 esetben 314 fürdőző vagy hajózó embert mentettek ki a vízből. Az említett hét hónap alatt 10 ember fulladt a Balatonba, halálos kimenetelű vízi közlekedési baleset nem történt.



A viharjelzések és a balatoni időjárási előrejelzések a siófoki viharjelző obszervatóriumban készültek. A nagyobb vitorlásversenyek, illetve tömegrendezvények meteorológiai biztosítása is onnan történt - áll a közös közleményben.