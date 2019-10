Téli időszámítás

Meteogyógyász: a társadalom fele nem alkalmazkodik könnyen az óraátállításhoz

A társadalom fele nem alkalmazkodik könnyen az óraátállításhoz - mondta Pintér Ferenc meteogyógyász saját felmérésére hivatkozva az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.



A szakember a Facebookon indította a szavazást, és a nagy többség arra szavazott, hogy az óraátállítást el kellene törölni. Abban megoszlottak a vélemények, hogy a nyári vagy a téli időszámításra kéne átállni - jegyezte meg.



Kitért arra is, hogy az elmúlt időszak rendkívül fontos lett volna arra, hogy az élővilág a kora őszi időjárásról átálljon a késő őszire. Ez most kimaradt, mert kánikulaközeli időjárás volt.



A következő napokban jelentős lehűlés következik. A nagy hőmérsékletváltozás miatt több lehet a baleset, megnövekedhet a stroke-os, infarktusos esetek száma is. Ezért a szívbetegekre, idősekre ajánlott fokozottan odafigyelni - mondta a meteogyógyász.



Vasárnap kezdődött a téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kellett visszaállítani az órákat.

