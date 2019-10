Időjárás

Ismét rekord enyhe volt az éjszaka

Továbbra is melegebb van az ilyenkor szokásosnál, ismét rekord enyhe volt az éjszaka - közölte hétfőn Facebook-oldalán az Országos Meteorológiai Szolgálat.



Azt írták: az előzetes adatok alapján megdőlt a legmagasabb minimum-hőmérséklet napi rekordja. A veszprém megyei Balatonedericsen és a Zala megyei Iklódbördőcén mindössze 16 Celsius-fokig csökkent a hőmérséklet, ez három tizeddel magasabb az eddigi rekordnál (15,7), amit 2013-ban Kaposváron rögzítettek.



Néhány szélcsendes fagyzugot kivéve országszerte enyhe idő volt, az országos átlagos minimum 10 fok körül alakult az ilyenkor szokásos 5-6 fokhoz képest - tették hozzá.



Vasárnap a legmagasabb minimumhőmérsékleti, majd a maximumhőmérsékleti rekordok is megdőltek.



Az előrejelzés szerint továbbra is marad a száraz, meleg idő. Hétfőn akár 28 fokig is melegedhet a levegő.