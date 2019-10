Vészhelyzet

A legmagasabb fokú riasztást adták ki Olaszországban

A legmagasabb szintű időjárási készültséget vezették be az északnyugat-olaszországi Liguria tartományban, amelyet nagy erejű vihar és esőzés sújtott hétfő hajnalban. Víz öntötte el Milánó egyes kerületeit is.



A vörös színű riasztás egyelőre délután 3 óráig marad érvényben.



A liguriai felhőszakadás a tengerparti Imperia város térségéből Genova és La Spezia felé vonult tovább. Az utcákat víz öntötte el, a hegyekből érkező patakok gyorsan megduzzadtak és kiléptek medrükből.



Több liguriai városban egész napra lezárták az iskolákat és templomokat. A genovai Cristoforo Colombo repülőtéren a heves eső miatt egy órára leállították a gépek üzemanyag-feltöltését.



A vihar Milánót is elérte: a Seveso folyó szintje veszélyesen megemelkedett, több pincét, aluljárót árasztott el a víz. Tűzoltók dolgoznak a víz alá került utcák megtisztításán.



Liguria térsége évek óta rendkívüli viharzónának számít, ahol gyakoriak a szélsőséges időjárási jelenségek. Ezeket a tartomány hidrogeológiai sajátosságai mellett a tenger felmelegedése, valamint az erdőirtás, a folyómedrek hiányos tisztítása is fokozza.



Az olasz meteorológiai szolgálat jelentése szerint heves viharok várhatók kedden is Északnyugat-Olaszországban és Szardínia szigetén.

Vészhelyzeti lakossági tájékoztató

#AllertaROSSA in Liguria, sapere cosa fare prima, durante e dopo un'alluvione è il primo passo per evitare situazioni di pericolo ⬇️https://t.co/e2pTK5iqZo pic.twitter.com/a6x34PBqpq — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) 2019. október 20.