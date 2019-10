Időjárás

Még jó pár napig kitart a vénasszonyok nyara

A hét közepéig egészen biztosan folytatódik a kellemes őszi idő, de a hajnali, reggeli órákban továbbra is számolni kell ködös tájakkal. 2019.10.13 14:52 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Igazán szép időben lesz részünk az elkövetkező napokban, bár a hajnali, reggeli órákban továbbra is számítani kell pára- és ködképződésre, napközben a legtöbb helyen a napsütésé lesz a főszerep. Egy anticiklon peremén délnyugat felől, a mediterrán térségből érkezik az átlagosnál több fokkal melegebb levegő, ez biztosítja a kellemes hőmérsékletet.

Vasárnap és hétfőn elsősorban nyugaton, északnyugaton, valamint a főváros és az Északi-középhegység térségében indulhat párásan, ködösen a reggel. A délelőtti órák folyamán a köd, és az annak megemelkedése során kialakuló alacsony szintű rétegfelhőzet nagyrészt feloszlik, inkább csak északnyugaton, ezen belül is Sopron környékén maradhat meg akár a délutáni órákig. Itt 20 fok alatt maradhatnak a maximumok, az ország nagy részén azonban a fátyolos napsütésben 20 és 26 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk. A déli-délnyugati szél a Dunántúlon, vasárnap helyenként a középső tájakon is élénk lehet - írta az Időkép.hu.



Kedden és szerdán már fátyolfelhőkből is kevesebb lesz, az ország nagy részén jobbára zavartalan lesz a napsütés. Az ország nyugati, északnyugati felén élénk, erős lökések kísérhetik a déli-délnyugati szelet, így már Sopron környékén sem kell tartós ködre számítani. Kedd reggelre leginkább a Duna-Tisza közén, míg szerda hajnalban az Északi-középhegység térségében képződhet többfelé pára, köd, de ez a délelőtti órák folyamán feloszlik. Hajnalonként 6-13, napközben 20-26 fokot mérhetünk.



Szerda este északnyugatira forduló széllel, esővel, egy-egy záporral hidegfront érheti el a nyugati tájakat, de jelentős lehűlést nem hoz, csütörtökre csak pár fokkal eshet vissza a hőmérséklet.