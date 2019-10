Időjárás

Hétvégére itt a vénasszonyok nyara

hirdetés

A hét közepén még változékony időben lesz részünk, ugyanis szerdán a sok napsütés mellett 16-23 fok közötti csúcsértékeket mérhetünk a többfelé megélénkülő, helyenként megerősödő déli-délnyugati szélben. Majd éjjel egy hidegfront érkezik, melynek hatására sokfelé előfordulhat eső, futó zápor, és a szél is nyugatira, északnyugatira fordul, melyet erős lökések kísérhetnek. A hajnal emiatt enyhébb lesz, 7 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás - írta az Időkép.

Csütörtökön napközben az északi és az északkeleti tájak kivételével még elszórtan számíthatunk átmeneti csapadékra, de ez a legtöbb helyen nem lesz jelentős. Az ország északi felén élénk, erős lökések kísérhetik a nyugatias szelet. Ezen a napon hűvösebb idő várható szerdához képest, csupán 12-18 fok közötti maximumokra van kilátás.



Péntektől azonban melegedés veszi kezdetét, amely folyamat a hétvégén is folytatódik. Túlnyomóan napos időre számíthatunk a hét utolsó három napján, inkább csak fátyolfelhők szűrhetik időnként a napsütést, csapadék sehol sem valószínű. Ugyanakkor a hajnali órákra foltokban pára, köd kialakulhat, mely a reggeli, kora délelőtti órákban gyorsan feloszlik majd. Pénteken még a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik élénk lökések, majd szombaton délies áramlás lesz a jellemző, de csak helyenként élénkülhet meg a szél, mely vasárnapra mérséklődik, legyengül. A hajnalok hűvösek lesznek, általában 10 fok alatti minimumokra van kilátás, de lesznek olyan tájak, ahol 4-5 fok köré is lehűlhet a levegő. Délutánonként viszont kellemes időben lesz részünk, bár pénteken még 15-21 fok között alakul a hőmérséklet, szombaton viszont már egyre nagyobb területen mérhetünk 20 fok körüli, illetve ezt meghaladó csúcsértékeket, vasárnap pedig 20-24 fok közötti maximumokra számíthatunk.



A jövő hét első napjaiban folytatódni látszik a vénasszonyok nyara, ugyanis túlnyomóan napos, csapadékmentes időben lesz részünk. A hajnali, reggeli órákban továbbra is előfordulhatnak pára- és ködfoltok, melyek délelőtt hamar feloszlanak majd. Továbbra is délies áramlás lesz a jellemző, melynek köszönhetően kedden többfelé megélénkülhet, helyenként megerősödhet a légmozgás. A hajnalok pár fokkal enyhébbek lehetnek, délutánonként pedig 20-25 fok közötti értékeket mutathatnak a hőmérők.