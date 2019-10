Időjárás

Gyarapodik a hótakaró a Tátrában

2019.10.08

Az osztrák havazások után a Tátrában és a Kárpátokban is kifehéredtek a hegycsúcsok - tudósította a Síelők.hu.



A Magas-Tátrába már csütörtökön beköszöntött a hideg, a hét utolsó napjain egyre többfelé váltott hóba a csapadék, szombatra már az alacsonyabb, 1100 méteren található településeken is esett pár centi. A helyi szlovák meteorológiai szervezetek előrejelzése szerint kedd reggelre már jelentős hóréteg alakul ki, a legmagasabb részeken 30-40 cm is megmaradhat.



Szlovákia legnagyobb síterületén, a Chopok csúcsán is havazott, a 2004 méteres magasságban lévő Rotunda fehérbe öltözött.



A szlovák havazást követően Ukrajna síterepei is fehér ruhát öltöttek a hétvégén. Sőt, a lengyel meteorológiai állomások vasárnap többfelé 10-20, helyenként több mint 30 cm havat regisztráltak.

Mindeközben az Alpok síterepei sorra nyitják ki kapuikat, egyre fehérednek a hegyek az osztrákoknál, javában készülnek a sípályák - írta az Időkép.hu.