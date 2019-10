Időjárás

Döbbenetes videók Görögországból

Európa keleti részén egy észak-dél irányba hosszan elnyúló markáns frontzóna húzódik. Miközben a Balkán-félsziget tágabb térségében az eső és zápor mellett zivatarok is kialakulnak, addig a Kárpátok magasabban fekvő részein, illetve Oroszország északnyugati tájain síkvidéken néhol havazik is. Bár a hullámzó front előoldalán még igen enyhe az idő - a Fekete-tenger nyugati partvidékén 28, 29 fokot is mérnek -, mögötte már jóval, általában 10 fokkal hűvösebb levegő árasztja el Északkelet-, Közép-, és Délkelet-Európát. A front mögött az átmeneti nyomásemelkedés miatt nyugodtabb és szárazabb az idő, azonban a Brit-szigeteket már elérte a korábban Lorenzo névre keresztelt ex-hurrikán, amely a nyugati partok mentén felhősebb és csapadékosabb időt okoz. A Kárpát-medencét szombat estig egy sekély ciklon, illetve annak meleg-, majd hidegfrontja éri el. Ehhez képest Görögországban döbbenetesek a körülmények: