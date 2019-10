Időjárás

Szélvihar és zivatar kísérte a front átvonulását - videók

Nógrádban néhol 100 km/órás széllökéssel csapott le a front, délebbre egy összeáramlási zóna mentén az ég is megdörrent.

Kellemesen meleg idővel, többfelé 25 fok fölötti maximumokkal búcsúzott a szeptember. A kora délutáni órákban viszont északnyugat felől elérte az a hidegfront hazánkat, mely tőlünk északra több helyen is orkán erejű széllel vonult végig. Németországban az 1141 méteres Brocken-csúcson óránkénti 143 kilométeres sebességű széllökéseket mértek. Itt közlekedési fennakadásokat, Csehországban áramkimaradásokat és fakidőléseket okozott a szélvihar.



Helyi idő szerint délelőtt 11 órakor a cseh-lengyel határon található, 1613 m magas Sniezka hegycsúcson 172 km/órás széllökést rögzítettek a műszerek - írta az Időkép.

Északi szomszédunknál, Szlovákiában is tombolt a szél, Losoncon 133, Nagymagyarban 127, míg Topolcsányban 122 km/órás szélvihar kísérte a front érkezését.

Hazánkban szerencsére nem fordult elő ilyen erősségű szélvihar, de az északi országrészben így is sokfelé viharossá fokozódott a légmozgás.



Alsópetényben 100, Fedémesen 94 km/órás széllökéseket mértek a szélmérők. Borsod és Nógrád megyében tetőket bontott meg, fákat csavart ki a nagy erejű szél.

A front mentén a Veszprém-Jászberény-Nyíregyháza vonalon a kora délutáni órákban egy összeáramlási zóna alakult ki, mely később délkelet felé haladt tovább. Előbb a Bakonyban, majd a Jászságban és keleten is megdörrent az ég. A zivatarok amilyen gyorsan jöttek, olyan gyorsan távoztak is. Ezt az Időkép webkamerái is szépen megörökítették: