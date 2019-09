Időjárás

Viharos szelet hoz északra a hétfői front

Nyugodt, kissé szeles vasárnap után hétfőn egy hidegfront éri el nyugat felől hazánkat. Jelentős csapadékot nem hoz ugyan magával, inkább csak elszórtan alakulhat ki egy-egy zápor, esetleg zivatar, nyomában viszont az ország északi felén viharos nyugati-északnyugati szél támad, a legerősebb széllökések sebessége akár a 80-90 km/órát is elérheti - írta az Időkép.



Fázni azonban nem fogunk, a csúcshőmérséklet az ország nagy részén 25 fok körül alakul, sőt néhány helyen 26-27 fokot is mérhetünk majd a délutáni órák folyamán.



A front mögött keddre sem esik vissza jelentősen a hőmérséklet. Bár kicsit hűvösebb lesz a reggel, napközben a napos időben 20 és 25 fok közé melegszik a levegő. A szél délire fordul, északnyugaton erős, néhol viharos lökések is kísérhetik, jelezvén ezzel egy újabb hidegfront közeledtét, mely szerdán éri el térségünket.



Jelentős lehűlés jön a hét közepén!



Ez a front már jelentős lehűlést hoz magával, a szerdai 19-26 fokot követően csütörtökön már csak 15 fok körüli maximumokra számíthatunk, ráadásul a hőérzetet az erős, viharos északi-északnyugati szél tovább csökkentheti. A front átvonulását sokfelé kísérheti csapadék, helyenként kiadós mennyiségű eső is lehullhat.