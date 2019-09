Időjárás

Megfájdult a torka? Itt az őszi vírus!

Ilyenkor már a vírusfertőzések jelentkeznek, az esetek többségében a megfázást is ezek okozzák. Már nincs egyenletesen 20 Celsius-fok felett a hőmérséklet egész nap, és a nagyobb hőingás azt eredményezi, hogy a nyálkahártya felszíne érzékenyebbé válik – mondta az InfoRádiónak Noszek László orr-fül-gégészeti profilvezető főorvos.



Nemcsak az időjárás kedvez a betegségeknek, hanem az is, hogy többet vagyunk bezárva. A nyári szünet után az óvodában, iskolában együtt vannak a gyerekek, ez pedig lehetőséget teremt a vírusok, baktériumok gyors terjedéséhez.



Noszek László szerint fontos a réteges, időjárásnak megfelelő öltözködés. Emellett ajánlott a kéz- és arcmosás, valamint a zsebkendő használata a tüsszögésnél. Ha ezt nem tartják be, az ember egy zárt közösségben könnyen el tudja terjeszteni a fertőző forrásokat, ugyanis ilyenkor mindenki szervezete fogékonyabb a betegségre – tette hozzá.



Az orr-fül-gégészeti profilvezető főorvos azt is tanácsolta, hogy igyunk megfelelő mennyiségű folyadékot.



Ha ugyanis nem kapunk az orron át levegőt rendesen, akkor a szájon keresztül több pára tud elpárologni, és ilyenkor a száraz nyálkahártyafelszínek fogékonyabbá tesznek minket a fertőzésre.



Noszek László azt is tanácsolta, hogy a gyerekeket az iskola után érdemes átöltöztetni, arcukat és kezüket alaposan megmosni.



"Ha enyhébbek a tünetek, akkor nem szükséges orvoshoz fordulni, ám ha az állapot gyorsan romlik, magas láz, torokfájás, a beszédhang változása tapasztalható, akkor mindenképp menjünk el a rendelőbe" – emelte ki.