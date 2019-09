Időjárás

Hétfőn kezdődik a csillagászati ősz

hirdetés

Hétfőn lesz az őszi napéjegyenlőség, elkezdődik a csillagászati ősz - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnap a honlapján.



Szeptember 23-án, hétfőn 9.50-kor csillagászati értelemben is megkezdődik az ősz. Ekkortól egészen decemberig rövidülnek a nappalok, hosszabb ideig lesz sötét - olvasható a met.hu-n.



Kitértek arra is, hogy az őszi napéjegyenlőség régen ünnep volt. Ilyenkor hálát adtak a természet bőkezű ajándékaiért, a termények sokaságáért. A Nap éppen 90 fok magasan delel az Egyenlítő felett, így a nappal és az éjszaka is ugyanolyan hosszúságú ezen a napon.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott országos, középtávú előrejelzése szerint hétfőtől csapadékosra fordul az időjárás, de egyúttal melegebb is lesz a következő napokban.